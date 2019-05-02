США предъявили Зеленскому ультиматум
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе за счет отданных территорий может привести к потере доверия к избранному президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он рассказал в интервью Valasz Online.
Волкер считает, что при таком сценарии жители Украины в большинстве своем «отвернулись» бы от Зеленского. При этом спецпредставитель отметил, что, по его мнению, Зеленский не пойдет по такому пути.
«Он [Зеленский] поддерживает восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины через созданный для этого процесс», — сказал Волкер.
Спецпредставитель добавил, что США готовы вводить санкции против России до тех пор, пока последняя не восстановит «территориальную целостность» Украины.