США предъявили Зеленскому ультиматум

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Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе за счет отданных территорий может привести к потере доверия к избранному президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он рассказал в интервью Valasz Online.

Волкер считает, что при таком сценарии жители Украины в большинстве своем «отвернулись» бы от Зеленского. При этом спецпредставитель отметил, что, по его мнению, Зеленский не пойдет по такому пути.

«Он [Зеленский] поддерживает восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины через созданный для этого процесс», — сказал Волкер.

Спецпредставитель добавил, что США готовы вводить санкции против России до тех пор, пока последняя не восстановит «территориальную целостность» Украины.