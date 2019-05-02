Виктория Нуланд требует новых санкций против России
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей заявила, что Соединенным Штатам требуется план «болезненных санкций» против России.
Она объяснила, что санкции должны включать пакет «юридических и нормативных наказаний», скоординированных с союзниками Соединенных Штатов. По ее словам, эти санкции следует принять, если американские власти заметят свидетельства «враждебных действий» России.
«Мы не можем ждать, пока преступление свершится, чтобы потом обсуждать, какие у него могут быть последствия», — подчеркнула Нуланд.
Ранее в сенате США призвали к усилению санкций против России.