Известная журналистка вызвалась научить Зеленского украинскому языку

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Известная украинская журналистка Янина Соколова готова дать избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому уроки украинского языка, передает «Обозреватель».

Она отметила, что не рассчитывает таким образом получить место в команде Зеленского и подчеркнула, что расходится с ним во взглядах относительно будущего страны.

«Мое предложение в силе — бесплатно, в любое время, которое для Владимира является приемлемым, я готова прийти с ним позаниматься [украинским языком]. Пусть только скажет куда — я прилечу», — сказала Соколова.

Журналистка добавила, что в процессе уроков могла бы взять у него интервью.

Ранее сообщалось, что Зеленский выбрал главу своей администрации.