Известная журналистка вызвалась научить Зеленского украинскому языку
Известная украинская журналистка Янина Соколова готова дать избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому уроки украинского языка, передает «Обозреватель».
Она отметила, что не рассчитывает таким образом получить место в команде Зеленского и подчеркнула, что расходится с ним во взглядах относительно будущего страны.
«Мое предложение в силе — бесплатно, в любое время, которое для Владимира является приемлемым, я готова прийти с ним позаниматься [украинским языком]. Пусть только скажет куда — я прилечу», — сказала Соколова.
Журналистка добавила, что в процессе уроков могла бы взять у него интервью.
Ранее сообщалось, что Зеленский выбрал главу своей администрации.