Лавров обвинил США в поддержке попытки переворота в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что венесуэльская оппозиция предприняла попытку захвата власти «при явной поддержке США». Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.
Глава российского МИДа предупредил, что агрессивные шаги Вашингтона в отношении Венесуэлы будут иметь «самые тяжелые последствия».
«С российской стороны было подчеркнуто, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела суверенного государства, угрозы в адрес его руководства – грубейшее нарушение международного права», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что только народ Венесуэлы имеет право определять свою судьбу посредством диалога с участием всех политических сил страны, к которому давно призывают венесуэльские власти.
Ранее американский госсекретарь Майк Помпео объявил о поддержке лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.
30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле.