Что ждет Зеленского в случае его уступки России, рассказал Волкер

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Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что ждет новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского, если он уступит России. Об этом сообщает «Европейская правда».

По его словам, если Зеленский решит достичь урегулирования на Донбассе, отказавшись от части территорий в пользу России, то украинцы быстро поменяют свое отношение к нему в худшую сторону.

«Он, по сути, сказал обратное. Он сказал, что будет настаивать на полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины», — отметил Волкер.

В случае отклонения от своего курса, подчеркнул Волкер, Зеленский быстро настроит против себя людей.

Он добавил, что Украине и России следует принять во внимание предложение о направлении на Донбасс миротворческой миссии ООН.

Ранее Волкер заявил, что поддерживает намерение Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.