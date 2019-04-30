Болтон обратился к России с просьбой на фоне происходящего в Венесуэле

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Американский советник президента по нацбезопасности Джон Болтон обратился к России после попытки госпереворота и на фоне происходящих в Венесуэле действий, передает РИА «Новости».

Как отмечается, Болтон попросил российскую сторону не вмешиваться в венесуэльские дела.

«Мы рассчитываем, что россияне не будут вмешиваться в происходящее в Венесуэле - особенно сейчас, когда на кону стоят жизни мирных венесуэльцев», — подчеркнул Болтон.

По словам Болтона, в настоящее время в Венесуэле настал переломный момент. Он добавил, что американский лидер Дональд Трамп практические каждую минуту следит за событиями, разворачивающимися в Венесуэле.

Ранее Болтон обратился к военным Венесуэлы.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле. Министр обороны Венесуэлы, в то же время, говорит, что вооруженные силы остаются на стороне действующей власти.

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