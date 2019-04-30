Путин назначил Мезенцева послом России в Белоруссии
Российский президент Владимир Путин назначил члена Совфеда Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии, передает ТАСС.
Путин уже подписал соответствующий указ, уточняет агентство.
Отмечается, что Мезенцев займет место посла Михаила Бабича, на которого множество раз жаловался белорусский лидер Александр Лукашенко.
Бабич был российским послом и представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссии с 24 августа 2018 года.
Ранее в СМИ сообщили, что российского посла в Белоруссии отзывают с должности.