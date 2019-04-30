Зеленский пообещал работать не хуже Джорджа Вашингтона

Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет работать не хуже первого американского президента Джорджа Вашингтона, передает ТАСС.

Зеленский не стал себя сравнивать с Вашингтоном. По его словам, он будет работать на своем посту на совесть.

Кроме того, Зеленский пообещал не подводить украинцев.

«Трудись, чтобы в твоей душе не угасли эти крошечные искры небесного огня, что зовутся совестью», — процитировал Вашингтона Зеленский.

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины объявил официальные итоги выборов президента.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.