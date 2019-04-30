Назван претендент на пост посла РФ в Белоруссии на замену Бабичу

Главным претендентом на пост российского посла в Минске является член Совфеда Дмитрий Мезенцев. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.

Как отмечается, сразу несколько источников подтвердили, что Мезенцев является главным претендентом на этот пост на данным момент.

По данным источников, он займет место действующего посла Михаила Бабича, на которого множество раз жаловался белорусский лидер Александр Лукашенко.

Ранее в СМИ сообщили, что российского посла в Белоруссии отзывают с должности.