Принц Нарухито стал новым императором Японии

Новым японским императором стал наследный принц Нарухито, передает ТАСС.

Отмечается, что 59-летний Нарухито уже вступил в полномочия. Это произошло в 00.00 часов 1 мая по токийскому времени (18.00 30 апреля мск).

Официальная церемония отречения императора от престола прошла в Токио, в зале «Сэйдэн Мацу-но-ма» императорского дворца.

Ранее сообщалось, что японский премьер-министр Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.

Позже отрекшийся от престола император Японии обратился к нации.