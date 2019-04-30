Зеленский сказал, кем мечтал стать в детстве

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Победивший в украинский выборах Владимир Зеленский рассказал, кем он мечтал стать в детстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Зеленского, когда он был маленьким, то представлял, что, когда вырастет, станет дипломатом. Он отметил, что эта мечта появилось у него еще в школе.

«Меня интересовали международные переговоры. Мне все это очень нравилось», — добавил Зеленский.

Кроме того, победивший в выборах отметил, что шел к своей мечте. Он специально изучал английский язык и оканчивал английскую спецшколу для того, чтобы стать дипломатом.

Ранее сообщалось, что Зеленский впервые обратился к российскому лидеру Владимиру Путину после победы.