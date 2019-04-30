Зеленский сказал, кем мечтал стать в детстве
Победивший в украинский выборах Владимир Зеленский рассказал, кем он мечтал стать в детстве. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Зеленского, когда он был маленьким, то представлял, что, когда вырастет, станет дипломатом. Он отметил, что эта мечта появилось у него еще в школе.
«Меня интересовали международные переговоры. Мне все это очень нравилось», — добавил Зеленский.
Кроме того, победивший в выборах отметил, что шел к своей мечте. Он специально изучал английский язык и оканчивал английскую спецшколу для того, чтобы стать дипломатом.
Ранее сообщалось, что Зеленский впервые обратился к российскому лидеру Владимиру Путину после победы.