Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией

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Будущая первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast.

По ее словам, избранный президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки России.

«Невозможно начать с нуля. Не думаю, что в ближайшее время будут прямые двусторонние переговоры. Владимир не готов к реверансам перед агрессором, но готов вести переговоры с Россией в присутствии международных лидеров», — сказала Елена Зеленская.

По ее словам, будущий президент Украины Владимир Зеленский никогда не станет чьей-то марионеткой.

Ранее Politico рассказал о неоднозначности победы Зеленского для России.