СМИ назвали срок инаугурации Зеленского
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет в срок до 3 июня, передает «Страна.ua».
На портале напомнили, что по украинским законам 3 мая будет крайним сроком публикации в газетах «Голос Украины» и «Урядовий кур'єр» информации об избрании Зеленского. С этой даты начинается «общий термин» в 30 дней, когда Зеленский может провести инаугурацию. Таким образом, она состоится в срок до 3 июня.
Ранее сообщалось, что штаб Зеленского ждет инаугурацию.