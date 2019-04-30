СМИ назвали срок инаугурации Зеленского

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Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет в срок до 3 июня, передает «Страна.ua».

На портале напомнили, что по украинским законам 3 мая будет крайним сроком публикации в газетах «Голос Украины» и «Урядовий кур'єр» информации об избрании Зеленского. С этой даты начинается «общий термин» в 30 дней, когда Зеленский может провести инаугурацию. Таким образом, она состоится в срок до 3 июня.

Ранее сообщалось, что штаб Зеленского ждет инаугурацию.