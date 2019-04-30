Путин обсудил с Совбезом сообщения о перевороте в Венесуэле

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Российский президент Владимир Путин во вторник, 30 апреля, обсудил с членами Совбеза России ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что особо внимание на совещании было уделено Венесуэле в свете поступающих новостей о попытке государственного переворота.

Более подробной информации о встречи Путина с членами Совбеза Песков не привел.

Ранее сообщалось, что власти Венесуэлы заявили о попытке переворота.

23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.