Штаб Зеленского ждет инаугурацию

В телеграм-канале штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что после обнародования официальных данных ЦИК об итогах второго тура, ждут его инаугурацию. Об этом сообщает РИА «Новости».

30 апреля ЦИК Украины объявил официальные итоги выборов президента. Зеленский, по данным ЦИК, получил 73,22% голосов избирателей. Дейтсвующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов избирателей.

«Мы официально победили во втором туре выборов президента Украины! Ждем инаугурацию», — отметил в штабе политика.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.