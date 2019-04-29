«Как не вставать на колени» перед РФ: Порошенко собрался подсказывать Зеленскому
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что своевременно подскажет новым властям Украины, как «не вставать на колени» перед российской стороной. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, украинская сторона находится в рискованном положении, а если состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным, Европа отвернется от Украины.
«Своевременно подскажем, как надо беречь наших союзников и партнеров, своевременно подскажем, как не продаться за 30 серебряников газа», — заявил Порошенко.
Ранее Порошенко во время выступления во Львове заявил, что украинские власти не намерены «раздавать россиянам» гражданство, так как его взяло бы все население России, которое он оценил в 140 миллионов человек.