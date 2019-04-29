«Как не вставать на колени» перед РФ: Порошенко собрался подсказывать Зеленскому

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Украинский президент Петр Порошенко заявил, что своевременно подскажет новым властям Украины, как «не вставать на колени» перед российской стороной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, украинская сторона находится в рискованном положении, а если состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным, Европа отвернется от Украины.

«Своевременно подскажем, как надо беречь наших союзников и партнеров, своевременно подскажем, как не продаться за 30 серебряников газа», — заявил Порошенко.

Ранее Порошенко во время выступления во Львове заявил, что украинские власти не намерены «раздавать россиянам» гражданство, так как его взяло бы все население России, которое он оценил в 140 миллионов человек.