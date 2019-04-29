Ослабленная Британия может попасть под власть Китая, считает колумнист Times
Изолированная Великобритания может стать легкой добычей для Китая, пишет обозреватель британской газеты The Times Эдвард Лукас.
Британия могла бы дать отпор, однако страна в настоящее время ослаблена. Тем не менее, у Пекина тоже есть слабые места. Например, Запад опережает КНР по нескольким направлениям от военного арсенала до экономической сферы. Китай также проигрывает у Запада в позициях по альянсам и институтам, отмечается в материале. При этом в формате двухсторонних переговоров Британии будет вынуждена стартовать с слабой позиции, так как Китай больше ее по размерам, говорится в колонке.
Для сдерживания китайского влияния необходима будет помощь всех союзников, добавляет Лукас. Между тем, Британия игнорирует предупреждения о «китайской угрозе» британских экспертов и институтов и остается в стороне от своих европейских партнеров.
Ранее в Британии оценили угрозу от сотрудничества с китайскими компаниями.