Путин увидел много общего у себя с Зеленским

Российский лидер Владимир Путин увидел много общего с победившем в украинских выборах Владимиром Зеленским после его слов о предоставлении убежища всем, «кто готов бороться за свободу». Об этом сообщает РИА «Новости».

Из слов Зеленского многие СМИ сделали вывод, что таким образом он намекал на выдачу россиянам украинских паспортов.

Путин отметил, что эти слова Зеленского говорят о том, что «мы договоримся».

«Наверное, потому что у нас есть много общего», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что Зеленский ответил Путину на тему паспортов для украинцев.

До этого Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса, после чего заявил, что упрощенный порядок может распространиться на всех жителей страны.