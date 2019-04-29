Первый центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области

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Представитель МВД России по вопросам миграции Кирилл Адзинов сообщил, что первый центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной ЛНР открылся в городе Новошахтинске Ростовской области, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время работа паспортного центра осуществляется в тестовом режиме.

«Происходит апробация технологии, принимаем первые документы от представителей республики», — сказал Адзинов.

Представитель МВД добавил, что на вторник, 30 апреля, запланировано открытие второго паспортного центра для жителей самопровозглашенной ДНР.

Ранее президент России Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса, добавив впоследствии, что упрощенный порядок может распространиться на всех жителей страны.