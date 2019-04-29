Рева назвал «мерзостью» жителей Донбасса

Министр социальной политики Украины Андрей Рева обозвал «мерзостью» жителей Донбасса. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Рева назвал так жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР во время интервью. По его словам, беседа с журналистом длилась более получаса, но в итоговой вариант вошла лишь одна фраза. В ответ на это Рева заявил, что имел в виду другое и исправился, назвав жителей Донбасса уже «негодяями».

Рева отметил, что его первоначальные слова были реакцией на позицию журналиста, которая заключалась в том, что «правительство Украины является главным виновником страданий людей на оккупированной территории».

«Тем, кто стал заложником ситуации — максимальная поддержка и защита со стороны государства, а тем негодяям, кто сознательно помогает оккупантам, необходимо продемонстрировать силу закона», — добавил Рева.

Ранее Рева заявил, что правительство страны не выполнило 15 обязательств перед Международным валютным фондом.