«Ъ»: МВД попросило доступ к врачебной тайне

Российское МВД попросила вице-премьера Татьяну Голикову разрешить получать данные о пациентах, которые являются врачебной тайной. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Ведомство хочет получить сведения о россиянах, «представляющих опасность для окружающих». В частности, данных о тех, кто имеет различные психические расстройства, разные стадии алкоголизма, и о больных наркоманией, уточняет издание.

Согласно данным МВД, в 2018 году каждый третий, совершивший преступление, был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Стоит отметить, что ведомство уже не первый раз просит получить данные о россиянах в медицинских учреждениях.

Ранее сообщалось, что МВД и Минздрав намерены обмениваться данными об алкоголиках за рулем.