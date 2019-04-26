Эксперт прояснила противоречия вокруг оценок критериев эффективности губернаторов

Руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова обратила внимание на публикацию РБК о критериях оценки работы губернаторов, согласно которой некоторые главы регионов якобы были недовольны показателями, которые были спущены сверху.

В пятницу издание в связи с подписанием указа о критериях оценки работы губернаторов привело слова тульского губернатора Алексея Дюмина заявившего, что главы регионов подписываются под показателями, «не понимая, по каким методикам и из каких расчетов они делаются».

На самом деле Дюмин именно в феврале, а не в марте, как утверждает РБК, говорил, что «осталось три месяца, когда мы должны докладывать то, что мы сделали. Наш регион подписал 40 соглашений, 4 соглашения еще не прошли к нам, время идет. Мы подписываемся под цифрами и показателями не понимая, по каким методикам и из каких расчетов они делались, до нас они не спущены и с нами они не согласовывались, по каким методикам и механизмам они рассчитываются».

Произнесена эта фраза была не столько в связи критериями оценки, сколько в связи с вопросами получения субсидии из средств Федерального центра на реализацию определенных проектов, говорит Соколова. По ее словам, все это часть большого диалога вокруг национальных проектов: в каком объеме средства передаются, сколько регион готов на себя взять. «И Дюмин, собственно, об этом и говорит, что 40 соглашениях о субсидиях. Конечно, эту цитату применить к нынешнему указу, к тем 15 показателям, направлениям показателей, что было бы хорошо, чтобы губернаторы делали, нельзя», — пояснила эксперт.

По словам Соколовой, в целом и общем критерии эффективности губернаторов рассчитаны на две базовые составляющие: качество жизни в регионе (соответственно оттуда мы получаем развитие дорог, развитие экономики, труда и как бы основных показателей) и определенная политическая стабильность, потому что качество жизни в регионе, качество институтов определяет, насколько доверяют власти и насколько хотят жить в этом регионе, насколько хотят вкладывать в него свои силы.

«То есть, речь идет об определенном комплексе факторов доверия. Эти показатели направлены, прежде всего, на то, чем определяется эффективность главы региона, руководства региона, с точки зрения граждан, как это можно померить», — подчеркнула Соколова.