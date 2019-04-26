Стало известно, когда огласят результаты выборов на Украине

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В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины назвали дату оглашения результатов выборов президента. Об этом сообщает «Украинская правда».

Как отмечается, результаты выборов будут оглашены на заседании ЦИК 30 апреля.

Уточняется, что ориентировочно заседание начнется в 12.00.

Согласно законодательству страны, в течение 30 дней после объявления результатов должна состояться инаугурация новоизбранного президента.

Ранее сообщалось, что победивший на выборах Владимир Зеленский обвинил ЦИК Украины в оттягивании его инаугурации.