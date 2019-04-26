В ЛНР рассказали о больших очередях за российскими паспортами

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Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в республике начался прием документов на получение российских паспортов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Кроме того, он пояснил, как будет проходить процедура оформления документов.

«Сегодня в местах подачи документов я видел большие очереди, что свидетельствует — желающих получить паспорт очень много», — отметил Пасечник.

При этом он добавил, что руководство республики старается, чтобы процесс подачи документов был несложным и удобным.

Он уточнил, что МВД возьмет на себя основную ответственность: оно будет принимать документы, проверять их и доставлять в Россию. Министерство юстиции будет ему помогать.

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.