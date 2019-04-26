«Позорный балет»: в Раде требуют отставки генпрокурора

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В Верховной раде собирают подписи за отставку генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Об этом с трибуны заявил депутат от «Батькивщины» Игорь Луценко, сообщает УНИАН.

«Он обязан был расследовать преступления высокопоставленных чиновников времен Януковича ... Вы слышали хотя бы об одном приговоре в этой категории дел? Ни одного!», — отметил Луценко.

С инициативой собрать подписи за отставку генпрокурора выступил он сам, а также депутат от «Самопомочи» Егор Соболев.

«...мы видим позорный балет с расследованием дела [Сергея] Курченко — это лицо коррупции Януковича», — посетовал Луценко.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Рады призвала отправить в отставку Луценко.