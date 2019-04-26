Грозивший России с авианосца посол США напомнил о важности диалога с Москвой
Посол США в России Джон Хантсман заявил о важности диалога между Россией и США для укрепления безопасности в мире. Он выступил с видообращением к 74-й годовщине встречи на Эльбе, запись была опубликована на странице дипмиссии в твиттере.
Хантсман омтетил, что фотография двух солдат, пожимающих руки, навсегда осталась символом того, чего могут достичь страны совместными усилиями.
«...хотя мы снова живем в период напряженности...мир гораздо безопаснее и стабильнее, когда США и Россия принимают на себя обязательства продолжать диалог», — подчеркнул Хантсман.
Ранее Хантсман пригрозил России «сотнями тысяч тонн дипломатии» с авианосца в Средиземноморье.
Посол Хантсман о 74-ой годовщине встречи на Эльбе: "Фотография того дня навсегда осталась в нашей памяти как символ того, чего могут достичь наши страны, когда работают вместе". pic.twitter.com/sTM1pWCfsG— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 25 апреля 2019 г.