Россия запугивает Зеленского, заявила Германия в ООН

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Постоянный представитель Германии в ООН Кристоф Хойсген заявил, что российские власти пытаются «запугать» избранного президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

Хойсген на заседании Совбеза напомнил российскому поспреду в ООН Василию Небензе, что официальная Москва неоднократно заявляла, что не может вести диалог с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Однако, заметил Хойсген, вместо того, чтобы «послать Зеленскому риторические цветы», Россия пытается запугать его.

«В учебниках МГИМО говорится, что когда новый, неопытный лидер, нужно попытаться его запугать, и в первый день после выборов спровоцировать его и захватить его врасплох. Это и было сделано», — сказал Хойсген.

В ответ на это Небензя пообещал подарить Хойсгену дипломатический учебник МГИМО.

Ранее Небензя объяснил, почему Зеленский не получил цветы от России.