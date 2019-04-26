Россия в ООН исключила угрозу от раздачи российских паспортов в Донбассе

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Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР не представляет угрозы для «мира и безопасности». Об этом сообщает РИА «Новости».

Также постпред зачитал на совещании в Совбезе ООН положения Минских соглашений, на нарушение которых ссылались западные коллеги и сделал вывод, что указ о паспортах не противоречит положениям договоренностей.

Ранее Небензя заявлял, что указ президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР ни к чему не «приурочен». Постпред подчеркнул, что указ разрабатывался «транспарентно», а вопрос о его принятии начал решаться «далеко не вчера».