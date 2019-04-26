Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы
Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что между российской и украинской тюрьмами «нет разницы». Об этом она рассказала в эфире NewsOne.
При этом нардеп отметила, что в российской тюрьме она ощущала больше «почета».
«Я для них была чем-то непонятным, страной, Украиной, которую они не могут понять», — сказала Савченко.
Она добавила, что по «помещениям» и «быту» исправительные учреждения в двух странах не отличаются, так как являются наследием «советской системы».
Ранее назвала виновных в ухудшении отношений Москвы и Киева.