Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы

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Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что между российской и украинской тюрьмами «нет разницы». Об этом она рассказала в эфире NewsOne.

При этом нардеп отметила, что в российской тюрьме она ощущала больше «почета».

«Я для них была чем-то непонятным, страной, Украиной, которую они не могут понять», — сказала Савченко.

Она добавила, что по «помещениям» и «быту» исправительные учреждения в двух странах не отличаются, так как являются наследием «советской системы».

Ранее назвала виновных в ухудшении отношений Москвы и Киева.