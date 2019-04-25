Зеленский встретился с главой МИД Литвы

Победивший на президентских выборах на Украине Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом, сообщаетРИА «Новости».

Отмечается, что это первая международная встреча Зеленского после объявления предварительных результаты выборов.

Сообщается, что глава МИД Литвы отметил, что запад внимательно следит за борьбой с коррупцией на Украине.

Ранее замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.