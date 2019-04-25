ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов. Об этом сообщают «Украинские новости».
По его словам, ЦИК работает в ускоренном режиме.
«Это беспочвенные заявления. ЦИК бьёт все рекорды скорости и принимает документы окружных избирательных комиссий и участковых комиссий заграничного округа в беспрецедентно быстром режиме», — заявил Радченко.
Он добавил, что ведомству надо еще получить протоколы трех из 199 окружных избирательных комиссий, а также 40 из 101 участковой комиссии заграничного округа.
При этом Радченко не назвал точную дату объявления результатов выборов.
Ранее сообщалось, что Зеленский обвинил ЦИК страны в том, что она затягивает официальное объявление результатов выборов. По его словам, комиссия таким образом пытается оттянуть его инаугурацию и предотвратить роспуск Верховной рады.