ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского

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Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов. Об этом сообщают «Украинские новости».

По его словам, ЦИК работает в ускоренном режиме.

«Это беспочвенные заявления. ЦИК бьёт все рекорды скорости и принимает документы окружных избирательных комиссий и участковых комиссий заграничного округа в беспрецедентно быстром режиме», — заявил Радченко.

Он добавил, что ведомству надо еще получить протоколы трех из 199 окружных избирательных комиссий, а также 40 из 101 участковой комиссии заграничного округа.

При этом Радченко не назвал точную дату объявления результатов выборов.

Ранее сообщалось, что Зеленский обвинил ЦИК страны в том, что она затягивает официальное объявление результатов выборов. По его словам, комиссия таким образом пытается оттянуть его инаугурацию и предотвратить роспуск Верховной рады.