Зеленский обвинил ЦИК Украины в оттягивании его инаугурации

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Победивший на президентских выборах Украины Владимир Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны в том, что она затягивает официальное объявление результатов выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, комиссия таким образом пытается оттянуть его инаугурацию.

«ЦИК затягивает официальное объявление результатов. Почему? Чтобы Верховная рада могла затянуть дату назначения инаугурации, чтобы она состоялась после 27 мая», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что это делается для того, чтобы у него не было возможности распустить Верховную раду.

Ранее сообщалось, что штаб действующего украинского лидера Петра Порошенко пытается сорвать инаугурацию Зеленского.