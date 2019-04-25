Литва требует не признавать паспорта РФ для жителей Донбасса

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Литва обратилась к международному сообществу с призывом осудить решение российской стороны об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД страны.

В ведомстве осудили соответствующий указ российского президента Владимира Путина.

«Литва… призывает к непризнанию незаконно изданных документов Российской Федерацией и к последовательным санкциям против России», — говорится в сообщении.

Ранее Путин назвал решение об упрошенной выдаче паспортов жителям Донбасса «вопросом гуманитарного характера».