В Татарстане открылся Форум молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества

В Казани стартовал Форум молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) «Молодые дипломаты: с оптимизмом в будущее». Мероприятие, в котором принимают участие 35 делегатов из 21 страны, проходит в рамках XI Международного экономического саммита «Россия - Исламский мир: KazanSummit».

«Мы заинтересованы в том, чтобы эта площадка на системной основе в рамках KazanSummit реализовывала постоянное взаимодействие молодых дипломатов», — сказал министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

В рамках форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Советом и молодежной общественной организацией Татарстана «Академией молодежной дипломатии», а также встреча молодых дипломатов с президентом республики Рустамом Миннихановым.

«Все вы являетесь перспективными дипломатическими кадрами. От вашей позиции и подходов в будущем будет многое зависеть. Сегодня вы привносите много полезного в развитие сотрудничества между Россией и странами ОИС», — отметил Минниханов.