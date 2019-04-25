Путин вспомнил корейскую мудрость, говоря о ситуации с КНДР

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Российский президент Владимир Путин высказался о ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, несмотря на сложную международную обстановку, ситуация вокруг Корейского полуострова стабилизируется. Путин заметил, что это происходит благодаря инициативам лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Как гласит корейская мудрость: если соединить силы, можно сдвинуть скалу. Убеждены, что именно в этом залог успеха», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что альтернативы мирному решению ядерной проблемы региона нет.

Ранее сообщалось, что первый саммит Путина и Ким Чен Ына завершился во Владивостоке.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию первой встречи Путина и Ким Чен Ына.