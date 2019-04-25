Путин подготовит указ о ЧС из-за пожаров в Забайкалье

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Президент России Владимир Путин посетил совещание в Чите, на котором обсудил с местными властями ситуацию с пожарами в Забайкальском крае, сообщает ТАСС.

Когда у Путина спросили о введении режима ЧС в Забайкальском крае, он отметил, что его следует установить.

«Мы совместно с правительством такой указ [о введении ЧС] подготовим», — подчеркнул Путин.

Во время совещания президент отметил деятельность местных экстренных служб по предотвращению пожаров. При этом Путин заявил, что ситуация с пожарами в регионе остается «сложной».

Президент также поручил властям Забайкалья подготовить план предоставления жилья пострадавшим от пожаров и компенсировать местным жителям финансовые потери от гибели скота.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил дела после масштабных пожаров в Забайкалье.