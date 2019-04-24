Зеленскому позвонили из Нидерландов и напомнили про крушение MH17

Победивший на президентских выборах на Украине Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьером Нидерландов Марком Рютте. Об этом Рютте написал в твиттере.

По словам нидерландского премьера, сначала он поздравил Зеленского с победой на выборах.

Также Рютте напомнил ему об расследование авиакатастрофы MH17. Он надеется на то, что украинский кандидат продолжит сотрудничество в этом направлении после вступления на пост.

Ранее сообщалось, что Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель созвонились.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.