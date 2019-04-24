Стало известно, сколько будут общаться тет-а-тет Путин и Ким Чен Ын

Российский президент Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын будут общаться с глазу на глаз около часа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ким Чен Ын впервые приехал с визитом в Россию, где 25 апреля состоится его встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Прежде лидеры двух стран никогда не встречались. Его отец Ким Чен Ир приезжал в Россию трижды: в 2001, 2002 и 2011 годах.

До этого в СМИ писали, что Путин прибывает во Владивосток ближе к полудню 25 апреля, затем пройдет встреча с Ким Чен Ыном. Она может закончиться совместным ужином.

Ранее сообщалось, что Путин и Ким Чен Ын могут закончить встречу ужином из северокорейских блюд.