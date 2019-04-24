Украина запросила заседание СБ ООН из-за паспортов РФ для жителей Донбасса

Украина обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание в связи с решением России упростить выдачу российских паспортов жителям Донбасса, сообщает ТАСС.

«Имею честь в соответствии со статьей 35 Устава ООН запросить экстренную встречу Совета Безопасности по повестке «письмо постоянного представительства Украины», - говорится в письме украинского постпредства.

Источник в организации сообщил, что данная встреча может состояться во вторую половину дня (по времени Нью-Йорка) 25 апреля.

Ранее в команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.