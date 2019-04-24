Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России

В команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

В штабе Зеленского отметили, что такой поступок России имеет признаки «оккупации».

«Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашему государству территориях, Россия признала свою ответственность в качестве государства — оккупанта», — заявили в команде Зеленского.

В штабе Зеленского добавили, что рассчитывают «на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов» и попросили усилить дипломатическое и санкционное давление против России.

Ранее сообщалось, что Путин упростил получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.