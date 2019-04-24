Украина сочла «агрессией» выдачу Россией паспортов для жителей ДНР и ЛНР

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что решение российской стороны о выдаче паспортов жителям отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой областей страны — «продолжение агрессии», передает ТАСС.

Также Климкин отметил, что такое решение российского лидера Владимира Путина – «вмешательство» в украинские дела.

«Это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый «паспортный» этап оккупации Донбасса», — добавил Климкин.

Ранее сообщалось, что российский лидер ВладимирПутин упростил получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.