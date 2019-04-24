Ким Чен Ына встретили оркестром почетного караула во Владивостоке

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Северокорейского лидера Ким Чен Ына на привокзальной площади во Владивостоке приветствовали торжественной церемонией с участием оркестра почетного караула, передает РИА «Новости».

Отмечается, что глава КНДР в ходе церемонии на красном ковре обменялся рукопожатиями с главой Минвостокразвития Александром Козловым. Приветствие сопровождалось выступлением оркестра, который исполнил гимны России и Северной Кореи.

По имеющимся данным, после этого Ким Чен Ын проследовал вдоль почетного караула к кортежу лимузинов и уехал на остров Русский в резиденцию на территории Дальневосточного федерального университета.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын со второй попытки попробовал русский каравай.