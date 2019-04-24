Ким Чен Ын поделился ожиданиями от встречи с Путиным
Северокорейский лидер Ким Чен Ын по прибытии на вокзал во Владивостоке заявил, что в ходе саммита с президентом России Владимиром Путиным надеется обсудить урегулирование на Корейском полуострове и укрепление сотрудничества между двумя странами. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
Он также выразил надежду на то, что его визит в Россию станет успешным.
«Надеюсь, что этот визит будет успешным и полезным и надеюсь, что в ходе переговоров с уважаемым президентом Путиным я смогу конкретно обсудить вопросы по урегулированию на Корейском полуострове и по развитию наших двухсторонних отношений», — сказал Ким Чен Ын.
24 апреля Ким Чен Ын впервые приехал с визитом в Россию, они никогда не встречались с Путиным. Его отец Ким Чен Ир приезжал трижды: в 2001, 2002 и 2011 годах.