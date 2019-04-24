Ким Чен Ын поделился ожиданиями от встречи с Путиным

<img src="//img.gazeta.ru/files3/69/12319069/upload-RIAN_5857765.HR-pic905-895x505-72936.jpg">

Северокорейский лидер Ким Чен Ын по прибытии на вокзал во Владивостоке заявил, что в ходе саммита с президентом России Владимиром Путиным надеется обсудить урегулирование на Корейском полуострове и укрепление сотрудничества между двумя странами. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Он также выразил надежду на то, что его визит в Россию станет успешным.

«Надеюсь, что этот визит будет успешным и полезным и надеюсь, что в ходе переговоров с уважаемым президентом Путиным я смогу конкретно обсудить вопросы по урегулированию на Корейском полуострове и по развитию наших двухсторонних отношений», — сказал Ким Чен Ын.

24 апреля Ким Чен Ын впервые приехал с визитом в Россию, они никогда не встречались с Путиным. Его отец Ким Чен Ир приезжал трижды: в 2001, 2002 и 2011 годах.

Ранее Ким Чен Ын рассказал о давней мечте посетить Россию.