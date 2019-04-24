МИД Швеции вызвал посла Эквадора из-за соратника Ассанжа

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МИД Швеции вызвал посла Эквадора после задержания подданного королевства в латиноамериканской стране. Об этом сообщает SVT.

По данным телеканала, речь идет о задержании подданного Швеции, который является соратником основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Как отмечается, ведомство вызвало посла Эквадора для «разъяснений насчет задержанного».

При этом полиция Эквадора подозревает соратника Ассанжа в попытках взлома банковских счетов.

Ранее СМИ рассказали, как Ассанжа в течение года выселяли из посольства Эквадора в Лондоне.