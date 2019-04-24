МИД Швеции вызвал посла Эквадора из-за соратника Ассанжа
МИД Швеции вызвал посла Эквадора после задержания подданного королевства в латиноамериканской стране. Об этом сообщает SVT.
По данным телеканала, речь идет о задержании подданного Швеции, который является соратником основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Как отмечается, ведомство вызвало посла Эквадора для «разъяснений насчет задержанного».
При этом полиция Эквадора подозревает соратника Ассанжа в попытках взлома банковских счетов.
Ранее СМИ рассказали, как Ассанжа в течение года выселяли из посольства Эквадора в Лондоне.