Украина отметила смену тона России по задержанным морякам

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Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе. Об этом она написала в фейсбуке.

Зеркаль отметила, что Россия стала разговаривать на «цивилизованном языке». Однако она не может понять причину такого резкого изменения.

«Поразило кардинальное изменение тона разговора — переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии», — подчеркнула Зеркаль.

Она добавила, что изменение со стороны России не повлияло на позиции сторон.

Ранее сообщалось, что Международный трибунал проведет слушания по делу украинских моряков.

5 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границ.