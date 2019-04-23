Украина отметила смену тона России по задержанным морякам
Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе. Об этом она написала в фейсбуке.
Зеркаль отметила, что Россия стала разговаривать на «цивилизованном языке». Однако она не может понять причину такого резкого изменения.
«Поразило кардинальное изменение тона разговора — переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии», — подчеркнула Зеркаль.
Она добавила, что изменение со стороны России не повлияло на позиции сторон.
Ранее сообщалось, что Международный трибунал проведет слушания по делу украинских моряков.
5 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».
ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границ.