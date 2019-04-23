Зеленский и Меркель созвонились

Победивший на президентских выборах на Украине Владимир Зеленский поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Отмечается, что Меркель позвонила Зеленскому, чтобы сказать, что Германия будет помогать украинской стороне и поддерживать право страны на суверенитет.

«Канцлер подчеркнула, что федеральное правительство будет и в будущем активно помогать Украине на пути реформ, а также поддерживать ее право... на территориальную целостность», — говорится в заявлении.

Также известно, что Меркель пригласила Зеленского в гости в Германию.

Ранее сообщалось, что ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.