Зеленский бросил вызов Путину, заявил евродепутат

Депутат Европарламента от Германии из фракции Европейской народной партии Михаэль Галер заявил, что одержавший победу во втором туре выборов Владимир Зеленский бросил вызов российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Галер пояснил, что «вызовом» он считает заявление, которое Зеленский сделал по итогам выборов. В нем он обратился к странам на постсоветском пространстве, заявив, что Украине удалось добиться демократии.

«Таким образом он бросил вызов постсоветским структурам и особенно также Путину. Но для России здесь идет речь скорее о внутриполитическом вопросе», — сказал Галер.

Ранее спецпредставитель США на Украине Курт Волкер поддержал диалог Зеленского с Путиным.