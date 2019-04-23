Порошенко обвинили в нарушении закона из-за «Приватбанка»

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Судьи Окружного административного суда Киева просят Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований (ГБР) начать досудебное расследование в отношении украинского лидера Петра Порошенко из-за его критики решения суда по делу о национализации «Приватбанка», сообщают «Украинские новости».

Как отмечается в заявлении, руководство страны допустило выражения, которые являются «прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность». Подчеркивается, что эти действия были совершены с целью оказания давления.

Судьи считают, что власти фактически пытались узурпировать судебную ветвь власти и оказывали незаконное влияние на представителей суда.

Ранее сообщалось, что Порошенко предрек Украине дефолт из-за решения по банку Коломойского.