Москаль подал в отставку после поражения Порошенко

Геннадий Москаль, глава Закарпатской области Украины, подал в отставку после поражения Петра Порошенко во втором туре президентских выборов в стране. Об отставке губернатора сообщается на сайте Закарпатской облгосадминистрации.

В документе говорится, что Москаль попросил об отставке по собственному желанию. Заявление о снятии обязанностей главы региона было подписано 23 апреля.

Ранее об отставке объявили председатель Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко и глава Львовской областной госадминистрации Олег Синютка.

Официальных комментариев относительно добровольной отставки Савченко и Синютка не давали.