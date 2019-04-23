Москаль подал в отставку после поражения Порошенко
Геннадий Москаль, глава Закарпатской области Украины, подал в отставку после поражения Петра Порошенко во втором туре президентских выборов в стране. Об отставке губернатора сообщается на сайте Закарпатской облгосадминистрации.
В документе говорится, что Москаль попросил об отставке по собственному желанию. Заявление о снятии обязанностей главы региона было подписано 23 апреля.
Ранее об отставке объявили председатель Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко и глава Львовской областной госадминистрации Олег Синютка.
Официальных комментариев относительно добровольной отставки Савченко и Синютка не давали.