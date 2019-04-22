«Вас выбрали в нелегкое время»: Филарет обратился к Зеленскому

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Украинский митрополит Филарет поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах, подчеркнув, что он был выбран главой государства в «нелегкое время». Об этом сообщает УНИАН.

По словам Филарета, Зеленский займет роль «рулевого многострадальной украинской нации» по воле бога». Священнослужитель отметил, что население страны избрало Зеленского, так как хочет, чтобы на Украине происходила более решительная борьба с коррупцией.

«Сейчас нам очень нужно единство и национальная консолидация», — заключил Филарет.

Ранее послы G7 выразили надежду на сотрудничество с Зеленским.